Омск-Информ
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·Общество

СПИД-центр организует сразу несколько мобильных пунктов, в которых можно пройти экспресс-тестирование.
Омичи смогут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. СПИД-центр организует сразу несколько мобильных пунктов, в которых можно пройти экспресс-тестирование.
Так, 17 мая тестирование можно будет пройти на парковке возле скульптуры «Слесарь Степаныч». Специалисты центра будут работать с 10:00 до 15:00. 18 мая с 12:00 до 17:00 на ВИЧ можно провериться в ТЦ «Мега». 19 мая с 15:00 до 20:00 тестирование можно пройти в парке культуры и отдыха «Советский».
Процедура будет проходить анонимно.
·Общество

СПИД-центр организует сразу несколько мобильных пунктов, в которых можно пройти экспресс-тестирование.
Омичи смогут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. СПИД-центр организует сразу несколько мобильных пунктов, в которых можно пройти экспресс-тестирование.
Так, 17 мая тестирование можно будет пройти на парковке возле скульптуры «Слесарь Степаныч». Специалисты центра будут работать с 10:00 до 15:00. 18 мая с 12:00 до 17:00 на ВИЧ можно провериться в ТЦ «Мега». 19 мая с 15:00 до 20:00 тестирование можно пройти в парке культуры и отдыха «Советский».
Процедура будет проходить анонимно.