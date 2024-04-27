В прошлом году снизилась и заболеваемость ВИЧ-инфекцией, и смертность от нее.

В прошлом году снизилась и заболеваемость ВИЧ-инфекцией, и смертность от нее.

По состоянию на 1 января 2024 года в Омской области насчитывалось 15 278 человек, живущих с ВИЧ. Эта информация содержится в докладе министерства здравоохранения региона по итогам деятельности за 2023 год.

За минувший год снизилась и заболеваемость ВИЧ-инфекцией, и смертность от нее. В общей сложности было зарегистрировано 1 045 случаев заражения.

– Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 55,6 случая, что на 3,8 % ниже, чем в 2022 году (57,8, на 100 тыс. населения), – отметили в Минздраве.

Смертность снизилась на 25 %, с 12 до 9 случаев на 100 тыс. населения.