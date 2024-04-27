Все желающие смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ уже сегодня с утра. Мобильный пункт будет стоять у ТК «АТ-Маркет».

Все желающие смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ уже сегодня с утра. Мобильный пункт будет стоять у ТК «АТ-Маркет».

Сегодня, 27 апреля, омичи смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Сделать это можно будет анонимно в мобильном пункте, который начнет работать с 10:00 до 15:00 часов рядом с ТК «АТ-Маркет». Также омичи получат консультацию специалиста. Об этом рассказали в омском СПИД-центре.

Отметим, что в прошлом году в регионе выявили 1045 случаев заражения ВИЧ. Частой причиной болезни оказался незащищенный секс.