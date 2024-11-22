Женщина получала крупные партии мефедрона, фасовала их на мелкие и развозила на машине по тайникам.

Калачинский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 35-летней омички, которая работала наркокурьером. Женщина на своей машине забирала из тайников крупные партии наркотиков, дробила на более мелкие партии и развозила по другим тайники, в том числе в районах области. Адреса их «закладок» передавала организаторам сбыта наркотиков.

Вечером 2 июля автомобиль омички был остановлен, и сотрудники УНК УМВД России по Омской области изъяли у нее 940 граммов наркотиков. В ходе обыска квартиры наркокурьера были обнаружены и изъяты пакетики с мефедроном.

Женщину судили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначили ей наказание в виде 9 лет общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.