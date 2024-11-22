Спортсмены с ментальными особенностями соревновались в пауэрлифтинге, боулинге и бочче.

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Ее участниками стали более 400 атлетов с особенностями ментального развития из 30 регионов России и Белоруссии.

Омскую область на соревнованиях представили 18 спортсменов. Один из них – Никита Генкель. По его словам, спорт дает ему возможность общаться с единомышленниками и достигать успехов.

– Участие в спортивных играх делает меня увереннее, я рад, что мне выпала такая возможность приехать сюда и показать свои умения, – рассказал он.

Нашу команду поддержала компания «Газпром нефть»: благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» ребята получили экипировку, им также обеспечили билеты и проживание в Петербурге во время спартакиады.

– Спартакиада – это отличная возможность для людей с особенностями ментального развития погрузиться в атмосферу дружбы и позитивного спортивного азарта без барьеров и условностей, – отметил Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти». – Наша компания гордится, что имеет возможность быть партнером этого важного проекта, который демонстрирует ключевые гуманистические ценности спорта.

Среди дисциплин спартакиады – пауэрлифтинг, боулинг и бочче – игра с шарами на точность. В программу турнира также вошли состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу: в этом формате особенные атлеты играют в одной команде вместе с партнерами, которые помогают им в социальной адаптации.

– Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача – показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру – помочь их принять, – подчеркнула Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. – Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное – общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку.

На соревнованиях разыграли более 200 комплектов наград. Каждый атлет поднялся на пьедестал почета вне зависимости от результата выступления. Ведь главная цель Специального Олимпийского движения – создание равных возможностей для всех.