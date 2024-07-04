В этом году спортивный праздник профсоюза работников жизнеобеспечения был посвящен Году семьи.

В этом году спортивный праздник профсоюза работников жизнеобеспечения был посвящен Году семьи.

В Омской области прошла 53-я летняя спартакиада профсоюза работников жизнеобеспечения. В этом году соревнования были посвящены Году семьи, многие участники спартакиады приехали с детьми, на своем примере показав подрастающему поколению все плюсы здорового образа жизни и командного взаимодействия.

Соревнования проходили в поселке Дачном. За первенство боролись семь команд, представляющих крупные инфраструктурные предприятия региона, включая «Омскэлектро», «ОмскВодоканал», «Тепловую компанию», регоператора «Магнит» и другие.

– Здесь собрались самые надежные трудовые коллективы предприятий, важнее которых для народного хозяйства нет, – сказала в ходе церемонии открытия спартакиады председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Лидия Герасимова.

Работники коммунальной отрасли соревновались в традиционных для лета видах спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика (бег, прыжки в длину, метание гранаты, семейная эстафета). Также каждая команда должна была представить на суд комиссии творчески оформленный бивуак, посвященный Году семьи.

Как отметил гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский, главный плюс таких соревнованиях – возможность собрать трудовые коллективы на одной площадке и пообщаться в неформальной обстановке. Сотрудники компании не первый год принимают участие в областной спартакиаде. Политика компании – сохранение традиций в популяризации здорового образа жизни.

– Я очень рад, что мы сегодня смогли выбраться и собраться вместе. Такие мероприятия способствуют привлечению наших коллег к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом. Также это прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке и продемонстрировать свои физические возможности. И пожалуй, не менее важное – это время, чтобы побыть с семьей на природе, набраться сил, энергии, – сказал Жуковский. – Недаром говорят: в здоровом теле – здоровый дух. А также, уверен, залог отличной работы на благо родного города.

Главный итог прошедшей спартакиады не награды и места, а совместный досуг, возможность отдохнуть с детьми на свежем воздухе, подзарядиться энергией, получить хорошие эмоции. Это не только укрепляет командный дух, но и создает отличную атмосферу в трудовых коллективах и семьях работников.