Парень, ранее не имевший проблем с законом, согласился на предложение заняться распространением наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 22-летнего омича по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии оперативников, полгода назад подозреваемый переписывался с неизвестными, которые предложили ему «легкий и быстрый» заработок – работу наркокурьером. Парень, ранее не имевший проблем с законом, согласился на предложение и под четкими указаниями куратора выполнял «заказы»: получал оптовые партии синтетических наркотиков, фасовал их на более мелкие и раскладывал в заранее оборудованные тайники-закладки. Незаконная деятельность приносила ему внушительный доход.

Во время досмотра задержанного полицейские изъяли сотовый телефон с имеющейся перепиской с «работодателем», банковские карты, на которые поступали деньги и магниты для организации тайников наркотиков. По месту жительства парня провели обыск. Там обнаружили и изъяли почти 800 граммов запрещенных веществ, приготовленных подозреваемым к последующему сбыту. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения N-метилэфидрон. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. До суда фигурант будет находиться в СИЗО.