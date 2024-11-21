Перекрытие сооружения перенесли на 6 дней.
Сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции, директор департамента транспорта Вадим Кормилец сделал сенсационное заявление. По его словам, сроки частичного перекрытия моста у Телецентра для ремонта сдвигаются с полуночи 24 ноября до полуночи 30 ноября. Ориентировочная дата открытия движения, 1 мая, пока не сдвигается.
На 30 ноября переносится и изменение движения транспорта, анонсированное городскими властями.
Отметим, что ремонт моста выполнит компания «Стройтраст» за 2,7 млрд рублей. До 1 декабря 2026 года будут обновлены металлические конструкции, деформационные швы, пролеты и опоры моста, появится новое дорожное полотно. Кроме того, строители установят опоры освещения и контактной сети, смонтируют архитектурную подсветку.