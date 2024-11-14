Троллейбусы, которые сейчас курсируют по сооружению, пустят по другим маршрутам.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об изменениях движения муниципального транспорта в связи с ремонтом моста у Телецентра. Ранее сообщалось, что правую часть сооружения перекроют на ремонт с полуночи 24 ноября до полуночи 1 мая.

Из-за демонтажа контактной сети перестанет ходить троллейбус № 67. Вместо него от ОНПЗ до поселка Солнечного запустят маршрут № 67. Для этого предполагается задействовать 11 единиц подвижного состава большого класса.

Троллейбусы № 7 и № 16 после перекрытия станут курсировать из поселка Солнечного через Ленинградский мост. Схема троллейбуса № 7 на участке Левобережья останется без изменений: «Универсам» – «Улица Ватутина» – «Восточная» – «Путилова» – «Кинотеатр «Иртыш» – «Школа милиции».

Маршрут № 16 станет ходить немного иначе: троллейбусы в обоих направлениях будут следовать по схеме: «Универсам» – «Улица Лукашевича» – «Проспект Комарова» – «Левобережный рынок» – «Школа милиции», далее по утвержденной схеме. Этот маршрут станет магистральным.

Помимо этого, начнет работу автобус № 77 по маршруту: «Пос. Солнечный» – мост им. 60-летия ВЛКСМ – ул. Красный Путь – «Площадь Победы». В линии планируется работа 7 единиц подвижного состава большого класса.

Вновь заработает троллейбусный маршрут № 8 «Ул. Гашека – пос. Ермак» с организацией в утреннее и вечернее время дополнительных рейсов до Омского нефтеперерабатывающего завода. В направлении городка Нефтяников троллейбусы будут следовать по проспекту Маркса и улице Гагарина, в направлении Московки-2 – по улице Ленина. На маршруте предусмотрено 14 единиц подвижного состава.

Отметим, что ремонт моста выполнит компания «Стройтраст» за 2,7 млрд рублей. До 1 декабря 2026 года будут обновлены металлические конструкции, деформационные швы, пролеты и опоры моста, появится новое дорожное полотно. Кроме того, строители установят опоры освещения и контактной сети, смонтируют архитектурную подсветку.