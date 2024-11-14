Правая часть сооружения станет недоступна для движения транспорта на протяжении пяти месяцев.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о частичном перекрытии моста у Телецентра для ремонта. Это произойдет с полуночи 24 ноября.

До полуночи 30 апреля 2025 года проезд по правой стороне моста при движении с Левого берега станет невозможен. Для проезда машин оставят четыре полосы из шести. Для сохранения пропускной способности сооружения также рассматривается возможность запрета движения крупнотоннажных грузовиков в светлое время суток.

В связи с этим изменится движение транспорта. Например, вместо троллейбуса № 67, который ездит от ОНПЗ до поселка Солнечный, заработает автобус № 67 с машинами большого класса. А освободившиеся машины направят на обслуживание восстанавливаемого после многолетнего перерыва троллейбуса № 8, курсирующего от поселка Ермак до улицы Гашека.

Ремонт моста выполнит компания «Стройтраст» за 2,7 млрд рублей. До 1 декабря 2026 года будут обновлены металлические конструкции, деформационные швы, пролеты и опоры моста, появится новое дорожное полотно. Кроме того, строители установят опоры освещения и контактной сети, смонтируют архитектурную подсветку.

Как ранее сообщал «Омск-информ», по соглашению с департаментом строительства планируется выполнить замену теплосети.

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