Родители пожаловались на ужасное состояние школы № 99.

В соцсетях появилась жалоба от омичей, чьи дети посещают школу № 99. Это учебное заведение располагается на улице 4-я Рабочая.

По словам родителей, здание начальной школы находится в плачевном состоянии. На 3-м этаже в санузле нет части плитки и проломлены двери. При этом по школе бегают мыши, а дети их ловят.

В пришкольном детском саду тоже не гладко. Омичи утверждают, что там уволились повара, а завхоз вовремя не подала и не составила смету, поэтому дети ели только макароны.

Родители возмутились, что техникам приходится на собственные деньги покупать тряпки, швабры и моющие средства. В городской администрации рассказали, что знают о ситуации. В этом году отремонтировали учебные кабинеты. Департамент образования потребовал у директора школы, чтобы тот усилил контроль за качеством питания школьников.

Региональный Роспотребнадзор отреагировал на эту ситуацию и сообщил о начале проверки. Если специалисты ведомства найдут нарушения санитарного законодательства, будут приняты соответствующие меры.