В момент аварии водитель был пьяный и вез пассажира.

Вчера, 20 ноября, около 23:00 в Омске 36-летний водитель Kia Rio ехал по улице Суворова со стороны улицы Енисейской. Он врезался в знаки, которые ограждали место проведения дорожных работ, а затем столкнулся с КамАЗом. Иномарка была автомобилем такси.

В результате аварии пострадал сам таксист и его пассажир – 45-летний знакомый. Их увезли в больницу. По словам пострадавших, в момент ДТП автомобиль ехал не по заказу.

Полицейские выяснили, что во время аварии водитель такси был пьян. На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области