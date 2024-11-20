Архитекторы предложили оборудовать в учебном заведении крытый бассейн.

На сегодняшнем городском архитектурно-градостроительном совете технический директор компании «Брусника» в Омске Евгений Головкин представил проект школы, которую планируется построить в ЖК «Кварталы Драверта» на Левобережье. Пятиэтажное учебное заведение на 1550 мест расположится на берегу реки Замарайки в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов.

– Мы учли все ошибки строительства первых школ в Новосибирске и в Москве и на основании этого родили некую матрицу для реализации проекта в регионах, – рассказал представитель инвестора. – Мы возводим учебное заведение за свои средства и передаем его области. Это будет физико-химический лицей, чтобы детям было интересно заниматься естественными науками.

Школа расположится на улице Омского Авангарда и будет выполнена из кирпича, сделанного в Кирово-Чепецке, и мокрой штукатурки. Основной особенностью учреждения станет наличие парковочных мест для учителей.

Архитектор Лариса Маслова также предложила оборудовать в школе крытый плавательный бассейн, но представитель «Брусники» сообщил, что делать этого не планируется.

– Запроса на бассейн или спортивную площадку не было, – сказал Евгений Головкин.

По итогам обсуждения представители совета единогласно поддержали проект и рекомендовали его на архитектурно-градостроительный совет Омской области. Архитекторы предложили инвесторам все-таки согласовать с департаментом образования возможность строительства бассейна.