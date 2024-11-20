На предприятии незаконно и неправильно хранят нефтепродукты.
Кировский районный суд Омска повторно приостановил деятельность ООО «Памир» на 90 суток. Это время компании дали на устранение выявленных нарушений, которые она не устранила в первый раз.
Как сообщает Сибирское управление Ростехнадзора, компания не зарегистрировала ОПО «Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов». У предприятия отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II, III классов, и оно не обеспечило герметичность технологических систем.
– С учетом выявленных нарушений, создающих угрозу возникновения аварий, причинения вреда жизни, здоровью людей, в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд, – сообщает Ростехнадзор.
Ранее сообщалось, что омская компания торговала разбавленным мазутом и допускала утечки.