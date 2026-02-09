В России начали выпускать инновационный антифриз для китайских автомобилей

Продукт имеет увеличенный интервал замены до пяти лет или до 250 тыс. километров пробега.

Фото: Стоян Васев

Газпромнефть – смазочные материалы» запустили производство антифриза G-Energy Antifreeze OAT 40, разработанного специально для китайских автомобилей. Инновационный продукт имеет увеличенный интервал замены до пяти лет или до 250 тыс. километров, может применяться в различных типах двигателей, а также эффективно выполняет свои функции даже в экстремальные морозы до минус 40 градусов.

Новый антифриз дополнил ассортимент моторных и трансмиссионных масел компании, предназначенных специально для китайских автомобилей нового поколения. Продукт подходит для легковых и грузовых автомобилей, стационарных дизельных двигателей, спецтехники и автобусов. Охлаждающая жидкость создана по одной из самых современных технологий (ОАТ-технологии) на основе органических компонентов, что гарантирует ей максимальный срок службы.

– Компания продолжает расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В прошлом году компания и один из крупнейших российских автодилеров – «Рольф» запустили федеральную сеть станций технического обслуживания автомобилей под совместным брендом «G-Energy Service РОЛЬФ». Первая станция была открыта в Самаре. Всего в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, планируется открыть порядка 100 станций в разных городах России. Проект направлен на создание доступного профессионального сервиса для автовладельцев на всей территории страны и повышение уровня безопасности на дорогах.