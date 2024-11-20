Продать его планируют будущей весной.

Компания «ДОМ.РФ» выставила на продажу участок площадью 3,83 га в поселке Степном в Омске. За землю, которую можно использовать для обеспечения обороны и безопасности, просят не менее 13,424 тыс. рублей.

– Участок расположен в поселке Степном, в центральной части города Омска, в окружении объектов ИЖС. Имеет хорошую транспортной доступность. Через населенный пункт проходит множество автобусных маршрутов. Ближайшая – всего в 50 м от участка. Рядом расположен сквер Ракетчиков, в котором можно насладиться природой, – сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

Заявки на торги принимаются до 17 марта 2025 года. Выбрать победителя, которому достанется лот, планируется 21 марта.

Отметим, что на участке располагались подразделения 49-й ракетной дивизии, в том числе стратегический комплекс с межконтинентальной ракетой конструкции Сергея Королева. В 2006 году войсковую часть расформировали, и с тех пор эти земли стоят заброшенными.

«ДОМ.РФ» выступает агентом Российской Федерации при предоставлении федеральных земельных участков для целей жилищного строительства, иного развития территорий.