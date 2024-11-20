Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Продать его планируют будущей весной.
Компания «ДОМ.РФ» выставила на продажу участок площадью 3,83 га в поселке Степном в Омске. За землю, которую можно использовать для обеспечения обороны и безопасности, просят не менее 13,424 тыс. рублей.
– Участок расположен в поселке Степном, в центральной части города Омска, в окружении объектов ИЖС. Имеет хорошую транспортной доступность. Через населенный пункт проходит множество автобусных маршрутов. Ближайшая – всего в 50 м от участка. Рядом расположен сквер Ракетчиков, в котором можно насладиться природой, – сообщается на сайте «ДОМ.РФ».
Заявки на торги принимаются до 17 марта 2025 года. Выбрать победителя, которому достанется лот, планируется 21 марта.
Отметим, что на участке располагались подразделения 49-й ракетной дивизии, в том числе стратегический комплекс с межконтинентальной ракетой конструкции Сергея Королева. В 2006 году войсковую часть расформировали, и с тех пор эти земли стоят заброшенными.
«ДОМ.РФ» выступает агентом Российской Федерации при предоставлении федеральных земельных участков для целей жилищного строительства, иного развития территорий.
·Общество

Продать его планируют будущей весной.
Компания «ДОМ.РФ» выставила на продажу участок площадью 3,83 га в поселке Степном в Омске. За землю, которую можно использовать для обеспечения обороны и безопасности, просят не менее 13,424 тыс. рублей.
– Участок расположен в поселке Степном, в центральной части города Омска, в окружении объектов ИЖС. Имеет хорошую транспортной доступность. Через населенный пункт проходит множество автобусных маршрутов. Ближайшая – всего в 50 м от участка. Рядом расположен сквер Ракетчиков, в котором можно насладиться природой, – сообщается на сайте «ДОМ.РФ».
Заявки на торги принимаются до 17 марта 2025 года. Выбрать победителя, которому достанется лот, планируется 21 марта.
Отметим, что на участке располагались подразделения 49-й ракетной дивизии, в том числе стратегический комплекс с межконтинентальной ракетой конструкции Сергея Королева. В 2006 году войсковую часть расформировали, и с тех пор эти земли стоят заброшенными.
«ДОМ.РФ» выступает агентом Российской Федерации при предоставлении федеральных земельных участков для целей жилищного строительства, иного развития территорий.