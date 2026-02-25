В Омске рухнули цены на дачи: разбираемся в причинах

С 1 марта 2026 года меняется законодательство.

Omskinform.ru

На омском рынке дачной недвижимости затишье, за два первых месяца года риелторы фиксируют снижение цены на землю и на участки с домами. Среди главных причин эксперты называют падение спроса, а также смену курса дачных предпочтений.

Ниже на 20 процентов

В последние годы многие рассматривали «фазенду» как лишние квадратные метры в собственности, на которых можно организовать прибыльный бизнес. На дачных участках открывали СТО, склады, пункты выдачи заказов, овощехранилища, банные комплексы и мастерские. Соседи таких предпринимателей часто жаловались на неаппетитные запахи домашних ферм и опасных пчел. Доходило до того, что на дачах разводили скот и устраивали пасеки в промышленных масштабах.

Сейчас с этим строго – если завел бизнес, то необходимо регистрировать ИП и менять категорию использования земли, а это хлопотное дело.

– Цены на дачи в Омске сейчас варьируются от 150 тысяч до 6,9 млн рублей за объект. В прошлом году даже в ноябре дачи стоили дороже процентов на 20, – рассказывает риелтор Наталья Кузнецова.

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательство (Федеральный закон от 31 июля 2025 г. N 295-ФЗ), и контроль за использованием загородной недвижимости станет жестче, список нарушений, за которые предусмотрены штрафы, расширится. Вплоть до изъятия земель. Таким образом, государство настаивает на эффективном землепользовании, экологической и пожарной безопасности.

omskinform.ru

Недачные хлопоты

Активная продажа дач начнется весной, когда снег растает, участок можно будет посмотреть, а новые правила вступят в силу, уверена эксперт.

– Я думаю, что это будет апрель/май. Больше тянуть будет нельзя, начнется сезон посадок, – отмечает Наталья Кузнецова.

Покупателям дач нужно иметь в виду, что постройки на участке – дом, баня, сарай и так далее – размещаются в соответствии с местными градостроительными регламентами. Бросать дачу тоже не рекомендуется, законодательством предусмотрена процедура изъятия заброшенных участков.

– Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, может быть признан неиспользуемым, если в течение двух лет и более на нем не был заложен фундамент или возведены подземные конструктивные элементы. И если в течение пяти лет после завершения строительства здание не было зарегистрировано, – пояснил начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Омской области Евгений Дингис.

Контролировать процесс предстоит органам местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль, а также Росреестру и его территориальным органам, которые отвечают за государственный земельный надзор.