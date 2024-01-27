Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Три из них предназначены для строительства частных домов. 
Омская мэрия объявила аукцион по аренде пяти земельных участков. Дата начала приема заявок - 26 января. Конкурс продлится до 24 февраля.
Для аренды предлагаются следующие участки:
  • Участок площадью 709 кв. м. в микрорайоне «Осташково» Октябрьского округа - для строительства частного дома;
  • земельный участок на Левобережье площадью 499 кв. м. Он предлагается для строительства индивидуального жилого дома;
  • также для строительства ИЖС предлагается участок 1 223 кв. м. в микрорайоне «Загородный». Он располагаетсяна 2-й Кедровой в Центральном округе;
  • для строительства склада предлагается участок площадью 15 585 кв. м. на 10-й базе в Кировском округе;
  • участок площадью 8 030 кв. м. предназначен для строительства объекта дорожного сервиса в Советском округе.
Победителей конкурса определят 29 февраля.
1255
·Общество

Три из них предназначены для строительства частных домов. 
Омская мэрия объявила аукцион по аренде пяти земельных участков. Дата начала приема заявок - 26 января. Конкурс продлится до 24 февраля.
Для аренды предлагаются следующие участки:
  • Участок площадью 709 кв. м. в микрорайоне «Осташково» Октябрьского округа - для строительства частного дома;
  • земельный участок на Левобережье площадью 499 кв. м. Он предлагается для строительства индивидуального жилого дома;
  • также для строительства ИЖС предлагается участок 1 223 кв. м. в микрорайоне «Загородный». Он располагаетсяна 2-й Кедровой в Центральном округе;
  • для строительства склада предлагается участок площадью 15 585 кв. м. на 10-й базе в Кировском округе;
  • участок площадью 8 030 кв. м. предназначен для строительства объекта дорожного сервиса в Советском округе.
Победителей конкурса определят 29 февраля.
1255