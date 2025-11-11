Треть Омской области неожиданно оказалась в частной собственности

Некогда государственные наделы разошлись по гражданам и юридическим лицам.

Согласно национальному докладу Росреестра за 2024 год, почти 35 % территории Омской области находится в частной собственности. Общая площадь региона составляет 141 140 кв. км, при этом в государственной и муниципальной собственности только 91 834 кв. км, остальные 49 306 кв. км принадлежат частникам.

Граждане являются собственниками 42 750 кв. км, юридические лица обладают правами на 6556 кв. км. Федеральной собственностью являются 60 823 кв. км омской земли, муниципалитетам принадлежат 6447 кв. км, а региону – всего 457 кв. км. Еще 24 107 кв. км относятся к категории неразграниченных государственных земель.

Большая часть территории Омской области – это земли сельскохозяйственного назначения, также немалую часть занимают леса, а шестая часть площади региона непригодна для жизни, в основном из-за болот.