Чтобы попасть с трассы Тюмень – Омск на дорогу до Новосибирска, не нужно будет заезжать в город.

Губернатор Виктор Хоценко рассказал о выгоде строительства Северного обхода Омска. Эта дорога свяжет федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск и позволит водителям не заезжать в город. За счет этого расстояние сократится более чем на 20 км.

– Дорога сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень – Новосибирск в обход Омска более чем на 20 км и выведет значительную часть грузового транспорта за пределы города, – сообщил глава региона.

Северный обход может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва – Казань за счет расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Северную Корею.

На строительство новой дороги понадобится свыше 63 млрд рублей. Часть затрат возьмет на себя федеральная казна, в бюджете на 2026–2027 годы на эти цели уже заложены необходимые средства. Проектировать, строить и эксплуатировать объект будет дочерняя структура Газпромбанка, с которой правительство Омской области заключило концессионное соглашение.