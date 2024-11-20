Омск-Информ
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·Политика

Поводом послужило отсутствие сведений о доходах.
Прокуратура нашла нарушения закона о противодействии коррупции в действиях депутата Совета Цветнопольского сельского поселения Азовского района Омской области. В этом году женщина-депутат не предоставила сведения о доходах и имуществе семьи.
В связи с этим прокуратура внесла представление председателю Совета. Совет прекратил полномочия депутата в связи с утратой доверия.
Ранее из-за утраты доверия лишилась полномочий депутат Совета Астыровского поселения Горьковского района.
·Политика

Поводом послужило отсутствие сведений о доходах.
Прокуратура нашла нарушения закона о противодействии коррупции в действиях депутата Совета Цветнопольского сельского поселения Азовского района Омской области. В этом году женщина-депутат не предоставила сведения о доходах и имуществе семьи.
В связи с этим прокуратура внесла представление председателю Совета. Совет прекратил полномочия депутата в связи с утратой доверия.
Ранее из-за утраты доверия лишилась полномочий депутат Совета Астыровского поселения Горьковского района.