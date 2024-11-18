Омск-Информ
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·Политика

Мария Красноруцкая попалась на нарушении антикоррупционного законодательства.

В Омской области одного из депутатов лишили полномочий из-за утраты доверия, сообщает «Новый Омск». Речь идет о Марии Красноруцкой, которая занимала пост депутата Совета Астыровского поселения Горьковского района Омской области.

С 15 ноября 2024 года с нее сняли полномочия, после чего внесли ее имя в соответствующий реестр. Основанием для этого стало неисполнение депутатом обязанностей, которое предусматривает антикоррупционное законодательство.

·Политика

Мария Красноруцкая попалась на нарушении антикоррупционного законодательства.

В Омской области одного из депутатов лишили полномочий из-за утраты доверия, сообщает «Новый Омск». Речь идет о Марии Красноруцкой, которая занимала пост депутата Совета Астыровского поселения Горьковского района Омской области.

С 15 ноября 2024 года с нее сняли полномочия, после чего внесли ее имя в соответствующий реестр. Основанием для этого стало неисполнение депутатом обязанностей, которое предусматривает антикоррупционное законодательство.