Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Помощь медиков понадобилась водителю отечественной машины и 64-летнему кондуктору муниципального транспорта.

Во вторник, 19 ноября, около 18 часов, стало известно о ДТП у Телецентра в Омске.

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус № 67.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю «семерки» и 64-летнему кондуктору троллейбуса.

В момент происшествия в салоне троллейбуса находились 30 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. Ведется проверка

·Происшествия

Помощь медиков понадобилась водителю отечественной машины и 64-летнему кондуктору муниципального транспорта.

Во вторник, 19 ноября, около 18 часов, стало известно о ДТП у Телецентра в Омске.

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус № 67.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю «семерки» и 64-летнему кондуктору троллейбуса.

В момент происшествия в салоне троллейбуса находились 30 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. Ведется проверка