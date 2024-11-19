Глава Центрального банка России прокомментировала разговоры о заморозке вкладов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка банковских вкладов россиян не обсуждается, а разговоры об этом можно считать бессмыслицей, сообщают РИА Новости. По ее словам, слухи о том, что банки могут не платить проценты по вкладам, лишены смысла, и такой вариант не обсуждается в профессиональном сообществе.

Набиуллина объяснила, почему придерживается такой позиции. Первая причина заключается в том, что у банков есть средства для выплаты процентов из-за высоких ставок по кредитам. А вторая причина связана с тем, что ключевая ставка постепенно будет снижаться, поэтому у банков проблем не будет.

Глава Центробанка предположила, что ставка начнет снижаться в 2025 году, если будет уменьшаться инфляция и не произойдет ничего неожиданного. При этом она уверена, что жесткая денежно-кредитная политика не приведет к уменьшению инвестиций.