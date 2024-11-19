Родители считают, что школа ничего не предпринимает.

Омичи пожаловались в соцсетях на то, что в лицее № 25 один из учеников уже 4 года избивает других детей. Справиться с этим не помогают ни жалобы родителей директору, ни обращения в министерство образования.

– Ученик социально опасен. Меры не предпринимаются, – сообщает автор поста . В соцсетях также появилось видео одного из таких инцидентов.

В мэрии сообщили, что руководство лицея реагирует на обращения родителей. В учебном заведении регулярно проводят профилактические мероприятия, в том числе встречи с обучающимися и их родителями в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних.