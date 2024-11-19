В рамках Недели впервые была проведена пресс-конференция заведующих кафедрами и декана, на которой студенты и преподаватели вместе обсудили вопросы деятельности вуза.

Неделя факультета экономики, психологии, менеджмента получилась яркой, насыщенной и оставила массу впечатлений и воспоминаний.

Окончательные итоги подвели сегодня – на факультете состоялось награждение победителей деловой экономической игры «МЭКОМ». 33 команды первокурсников боролись за призовые места, и только восемь из них дошли до финала, а три стали победителями. Первое место у команды в составе Дарьи Дороховой и Арины Мошкиной, второе – у Никиты Савельева и Анастасии Стародумовой, третье – у Георгия Скубакова и Эльнура Салимова.

Как рассказал доцент кафедры экономики и финансов Альберт Карпов, игра проводилась в рамках работы студенческой лаборатории прикладных социально-экономических исследований. Смысл игры в ее названии «МЭКОМ» – моделирование экономики и менеджмента.

Антинаучная конференция, пресс-конференция декана и заведующих кафедрами, преподавателей, участие в III молодежном форуме карьерных возможностей «Трамплин», мастер-классы, общение с интересными людьми – организаторы постарались сделать программу максимально насыщенной, чтобы студенты могли лучше узнать о факультете, его выпускниках, будущих сферах деятельности.

Впервые провели пресс-конференцию преподавателей, заведующих кафедрами и декана. Один из главных результатов общения – разрушили барьеры и создали атмосферу доверительного общения, обсудили вопросы, связанные с учебными программами, организацией практики, внеучебной деятельностью.

Некоторые события традиционны для экономической недели. Одно из них – встречи с выпускниками, с которыми факультет активно взаимодействует. Открытием недельной программы стала встреча с большим другом факультета, известным омским предпринимателем Виктором Шкуренко. Полная аудитория, огромное количество вопросов, разговор о бизнесе, увлечениях, общественных проектах. Степан Лежнин (People Partner Skuratov Coffee) рассказал о том, чему он научился за 11 лет в HR. Председатель Омской «ОПОРЫ РОССИИ», советник губернатора Омской области, учредитель федеральной сети центров допобразования «ЛОГОС» Александр Дерябин провел мастер-класс «Лидер и предпринимательство».

– Разнообразие спикеров стало изюминкой недели факультета, – подвела итог декан Татьяна Стукен. – У студентов была возможность получить информацию и задать вопросы на самые разные темы: от макроэкономических взглядов до творческих увлечений, о продвижении компаний на рынке, ключевой ставке, о шансах на прохождение практики и трудоустройство.

На встречах и мастер-классах были представители государственных структур, банковского сообщества, предприниматели. Завершилась неделя факультета встречей с управляющей Омским отделением Сбера Натальей Корневой. Неформальный разговор на разные темы, в том числе о будущем российской экономики и города Омска.