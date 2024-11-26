Косметология «Евромед» объявила о начале действия специальных предложений на услуги отделения. Выгодные предложения* действуют до 31 декабря.

До Нового года осталось всего ничего – самое время задуматься о подготовке к праздникам. И не только о подарках и елочных украшениях, но и о себе любимой. Мечтаете стать королевой главной ночи в году? Тогда в первую очередь стоит позаботиться о коже лица, шеи и зоны декольте. А чтобы получить выраженный и продолжительный эффект и к новогодней ночи стать неотразимой, начинать надо уже сейчас.

В косметологии «Евромед» можно преобразиться к наступающему Новому году, сэкономив средства. Косметологическое отделение клиники снизило цены на некоторые из процедур, которые позволят коже выглядеть здоровой, отдохнувшей, сияющей.

– Хочу пригласить наших милых женщин подготовиться к новогодним праздникам, чтобы выглядеть красиво и эффектно на корпоративах и в семейном кругу, – призывает омичек заведующая отделением косметологии «Евромеда» Наталья Крапива.

Одна из процедур, которую рекомендуют пройти омичкам по специальному предложению, – ультразвуковой SMAS**-лифтинг на аппарате Ultraformer MPT (Ультраформер МПТ). Скидка 15 %* действует на ультразвуковой SMAS-лифтинг от 500 линий: средней трети лица (500 или 600 линий) и области бедер (560 линий).

Процедура позволяет подтянуть овал лица, уплотнить и сократить объемы тканей, устранить возрастные изменения в нижней и средней части лица, не прибегая к пластической хирургии.

Другая, не менее эффективная процедура, предлагаемая косметологами «Евромеда», – курс биорепарации, в качестве бонуса к которой предлагается фотоомоложение. При единовременной оплате курса биорепарации, состоящего не менее чем из трех сеансов, на курс действует скидка 10 %, а фотоомоложение области лица и шеи на аппарате InmodeLumecca (ИнмодЛюмекка) выполняется бесплатно.

Курс биорепарации специальными препаратами, содержащими гиалуроновую кислоту, витамины, пептиды и аминокислоты, позволяет глубоко увлажнить и омолодить кожу, придать ей выраженный лифтинг-эффект, а фотоомоложение усилит улучшение качества и тона кожи.

К Новому году всегда хочется изменений. Почему бы не начать с собственной внешности? С помощью перманентного макияжа всегда можно добавить детали, которые сделают лицо более привлекательным, выразительным. Конечно, довериться лучше всего профессионалам. В «Евромеде» предлагают целый спектр услуг перманентного макияжа по привлекательной цене со скидкой 10 %*.

Это лишь малая часть того, что предлагает косметологический центр «Евромеда», расположенный по адресу ул. Кемеровская, 13, в рамках предновогодней акции*.

Не упустите возможность подготовиться к празднику и порадовать себя. Омолаживающие процедуры – это шаг к уверенности, красоте и хорошему настроению. Позвольте себе быть самой красивой в этот Новый год и насладитесь каждым моментом праздника.

* Организатор акции – ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 10.11.2024–31.12.2024. Скидки на услуги в рамках акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях акции у администраторов косметологии «Евромед» по адресу ул. Кемеровская, 13, и на сайте https://euromed-omsk.ru/news/61402

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