Омск-Информ
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·Общество

В ведомстве пообещали провести проверку и все выяснить.

Сегодня, 18 ноября, в Минприроды Омской области прокомментировали ситуацию со свалкой градусников, которая образовалась на пустыре за микрорайоном Николаевка в Советском округе Омска. Ранее местные жители нашли там кучу ртутных градусников. По словам омичей, опасная свалка существует уже вторую неделю.

– Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, – рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

Результаты проверки станут известны 26 ноября 2024 года. Отметим, что неделю назад омичи рассказывали, что звонили 112 и рассказывали об этой ситуации. Но за это время ничего не изменилось.

·Общество

В ведомстве пообещали провести проверку и все выяснить.

Сегодня, 18 ноября, в Минприроды Омской области прокомментировали ситуацию со свалкой градусников, которая образовалась на пустыре за микрорайоном Николаевка в Советском округе Омска. Ранее местные жители нашли там кучу ртутных градусников. По словам омичей, опасная свалка существует уже вторую неделю.

– Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, – рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

Результаты проверки станут известны 26 ноября 2024 года. Отметим, что неделю назад омичи рассказывали, что звонили 112 и рассказывали об этой ситуации. Но за это время ничего не изменилось.