Омск-Информ
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·Общество

Кучи термометров обнаружены за микрорайоном Николаевка в Советском округе.

На пустыре за микрорайоном Николаевка в Советском округе Омска обнаружили свалку ртутных градусников, припорошенную снегом. По словам местных жителей, термометры лежат там уже вторую неделю.

– Кто-то вывалил две «газели» градусников! Через эту дорогу ходят люди. Неделю назад звонили 112 и сообщили о случившемся, но до сих пор они там и лежат, – говорится в посте очевидцев, размещенной в паблике «ЧП Омск».

Сообщение сопровождается хештэгом #жалоба55, но реакции властей пока не последовало.

·Общество

Кучи термометров обнаружены за микрорайоном Николаевка в Советском округе.

На пустыре за микрорайоном Николаевка в Советском округе Омска обнаружили свалку ртутных градусников, припорошенную снегом. По словам местных жителей, термометры лежат там уже вторую неделю.

– Кто-то вывалил две «газели» градусников! Через эту дорогу ходят люди. Неделю назад звонили 112 и сообщили о случившемся, но до сих пор они там и лежат, – говорится в посте очевидцев, размещенной в паблике «ЧП Омск».

Сообщение сопровождается хештэгом #жалоба55, но реакции властей пока не последовало.