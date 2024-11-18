Химико-технологический лицей на 1 122 ученика заканчивают строить на Левобережье.
В микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска завершается строительство химико-технологического лицея на 1 122 ученика. Сдать объект планировали к середине ноября, но сроки пришлось сдвинуть на полтора месяца – учреждение сдадут до конца текущего года, сообщает портал om1.ru. Занятия в лицее начнутся только со следующего учебного года.
– Будет отладка всех технических процессов и получение лицензии на образовательную деятельность. Выпуск распоряжения с оформленным микроучастком планируется не ранее февраля 2025 года, прием заявлений через портал госуслуг на обучение первоклассников стартует 1 апреля 2025 года. Прием на остальные места начнется с июня. Школа в полную мощность заработает с 1 сентября 2025 года, – сообщили в министерстве образования региона.
Руководство лицея уже ведет работу по формированию будущего педагогического коллектива.