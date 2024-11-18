Житель Иркутской области проведет в колонии строгого режима 16 лет.

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 45-летнего жителя Иркутской области, который организовал нарколабораторию в Кормиловском районе. В августе 2023 года мужчина купил там земельный участок и вместе с сообщником запустил лабораторию для производства мефедрона.

За 2 месяца иркутянин изготовил более 68 килограммов запрещенного вещества, часть из которого разместил у себя в тайнике. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

На приезжего завели уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд приговорил его к 16 годам колонии строго режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства частный дом и земельный участок, где находилась лаборатория и сохранить арест на автомобиль осужденного.