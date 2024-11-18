Ему предлагают зарплату до 45 тысяч рублей.

Аппарат губернатора и правительства Омской области открыл вакансию главного специалиста в отдел по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Принимают документы от соискателей до 4 декабря.

От кандидатов требуют высшее образование, опыт государственной службы и знание законов. Специалисту предстоит рассматривать обращения граждан в адрес президента. Зарплата составит от 33–45 тыс. рублей.

Также в аппарат губернатора ищут консультанта, который займется вопросами материально-технического и кадрового обеспечения. Зарплата составит до 59 000 рублей.