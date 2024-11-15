Если женщина по каким-либо причинам не готова заниматься воспитанием малыша, есть способ цивилизованно расстаться с ним.

В городском Клиническом перинатальном центре на улице Герцена реализуется проект «Окно жизни». Во внутреннем дворе роддома сделали беби-бокс, где женщины могут оставить новорожденного ребенка, если по каким-либо причинам не готовы заниматься его воспитанием, сообщает «Вечерний Омск».

Схема использования беби-бокса простая: нужно открыть специальное окно, положить туда ребенка, а потом закрыть его. Через 30 секунд дверца окна будет автоматически заблокирована. Пока «Окном жизни» как цивилизованным способом расстаться с ребенком никто из омичек не воспользовался, отметили в региональном Минздраве.