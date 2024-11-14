В Омске начали судить 10 человек за организацию проституции

Первомайский районный суд начал рассматривать уголовное дело, которое завели на 10 омичей за организацию проституции и вовлечение в нее. По версии следствия, в июле 2021 года один из обвиняемых зарегистрировал ИП, чтобы легализовать деятельность под видом массажных салонов.

Для организации незаконной деятельности мужчина привлек еще несколько человек, они исполняли роль администраторов. Еще 25 женщин и один мужчина оказывали интимные услуги.

Статус ИП позволил организатору заключить договоры аренды, уборки, охраны помещений, установить платежные терминалы и заключить договоры с «мастерами массажа». Незаконную деятельность полицейские пресекли в марте 2023 года.

Санкция одной из статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас прокуратура предоставляет суду доказательства обвинения.