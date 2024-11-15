По завершению обучения эти студенты станут работниками Омского НПЗ.

Омский нефтеперерабатывающий завод подписал целевые договоры со студентами-первокурсниками, обучающимися на базовой кафедре «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете. По специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» обучаются 39 первокурсников. По завершению обучения они будут обеспечены рабочими местами на ключевых производственных объектах Омского нефтеперерабатывающего завода.

– Студенты базовой кафедры компании «Газпром нефть» во время учебы приобретают не только теоретические знания, но и осваивают практические навыки, – сказал ректор ОмГТУ Павел Корчагин. – Образовательная программа позволяет будущим нефтепереработчикам качественно адаптироваться на производстве, а благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ выпускники базовой кафедры имеют возможность получить престижное место работы в дочерних организациях компании «Газпром нефть».

В этом году студенты получили возможность выбрать дополнительную специальность для высшего образования. На втором курсе им предоставляется выбор: «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».

– Для Омского НПЗ подготовка кадров всегда была приоритетной задачей. Благодаря профориентационным программам предприятие курирует своих будущих сотрудников уже со школьной скамьи. – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Спустя несколько лет самые талантливые и заинтересованные выпускники поступают на базовую кафедру омского политеха, чтобы потом прийти на ОНПЗ высококвалифицированными специалистами, способными трудиться на самом современном высокотехнологичном производстве.

Базовая кафедра создана в ОмГТУ в 2014 году. За это время подготовлено более 230 специалистов для отрасли нефтепереработки. Сейчас в вузе обучаются 109 студентов, которые в дальнейшем пополнят штат предприятий компании «Газпром нефть».