Скорость доставки в больницу при сосудистых катастрофах играет решающую роль, поэтому симптомы инсульта должен знать каждый.

При виде похожего на пьяного человека, с нарушенной координацией и спутанной речью, не спешите делать преждевременные выводы и осуждать его. У него может быть инсульт!

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗОО, главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вероника Бастрыгина рассказала, как распознать признаки возможного инсульта и чем помочь.

По данным министерства здравоохранения Омской области, ежегодно в ходе диспансеризации болезни системы кровообращения впервые выявляют у 4 % обследованных. Ежегодно в Омском регионе регистрируется более 5 тысяч пациентов с ишемическими инсультами и более 3,5 тысячи пациентов с инфарктом миокарда, к труду после перенесенных сердечно-сосудистых катастроф возвращается не более 20 % пациентов, причем треть заболевших составляют люди трудоспособного возраста.

Большое количество сосудистых катастроф происходит вне медицинских организаций – дома, на работе, на даче, в общественных и других местах. Многие люди сами (или их родственники) не знают основных правил оказания первой помощи при сердечно-сосудистых катастрофах, поздно вызывают врача скорой медицинской помощи, что резко снижает вероятность спасения больного и является основной причиной смертности населения.

Прогноз при инсульте и инфаркте зависит от обширности поражения мозга или сердца, от качества оказанной первой помощи, скорости доставки больного в больницу, от своевременности, правильности и объема реабилитационных мероприятий. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек знал симптомы острых жизнеугрожающих состояний и умел оказать первую помощь.

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге.

По данным ВОЗ, инсульт является причиной смерти 6,7 млн человек в год по всему миру. Даже если человек остается жив, есть риск, что до конца он не восстановится. Возможные последствия инсульта – частичный или полный паралич, потеря слуха, зрения, речи и памяти. «Терапевтическое окно» при инсульте составляет 6 часов – это период времени с момента развития инсульта, когда изменения в головном мозге еще обратимы. Поэтому помощь должна быть оказана как можно скорее.

Как распознать инсульт?

Старое название инсульта – удар. Для его распознавания эффективно пользоваться формулой-аббревиатурой:

У – улыбка кривая. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта, с одной стороны, подвисает). Д – движения нарушены. Поднять обе руки и держать их перед собой прямо не получается – одна рука опускается. А – афазия, то есть частичная или полная потеря речи. Даже простую фразу не выходит проговорить внятно. Р – резкая боль, ухудшение самочувствия, обморок.

При наличии хотя бы одного симптома можно заподозрить инсульт.

При подозрении на инсульт нужно срочно вызывать скорую!

Алгоритм действий для оказания первой медицинской помощи при инсульте:

Вызвать скорую помощь на дом, ПОДРОБНО описать все проявления, указать точный адрес. Желательно, чтобы пациент как можно раньше попал в больницу.

Помочь пострадавшему принять горизонтальное положение с приподнятой головой или в позиции лежа на боку. Нельзя вставать до приезда скорой.

Обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую горло одежду.

Если рвота, повернуть голову набок.

Оказание первой помощи до приезда скорой исключает прием каких-либо лекарственных препаратов и использование народной медицины.

Не кормить и не поить пострадавшего.

Главное помнить, что беспокойство и суета – плохие помощники, а спокойствие и уверенность – лучшие помощники!

Если беда приключилась с вами, постарайтесь дать понять окружающим, что вам нужна помощь.

Как предотвратить инсульт?

Соблюдать рекомендации врачей при наличии хронических заболеваний.

Следить за своим артериальным давлением, зачастую именно его скачки являются «спусковым крючком» инсульта.

Не злоупотреблять спиртным и не курить, алкоголь и табак вызывают спазмы сосудов.

Старайтесь контролировать эмоции, резкие вспышки как отрицательных, так и положительных эмоций негативно сказываются на здоровье.

Регулярно проходить профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию, чтобы как можно раньше провести коррекцию образа жизни, при наличии факторов, негативно влияющих на состояние здоровья.

Будьте внимательны к себе и окружающим! Берегите здоровье!