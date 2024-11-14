Для него уже выделен учебный корпус. Студентов будут обучать по программам военной подготовки.

В ОмГУ имени Достоевского создается военный учебный центр. Он станет подразделением вуза и будет вести очное обучение студентов по программам военной подготовки. Для этого университет уже выделил учебный корпус, а также земельный участок для проведения воинских строевых занятий и ангар для размещения техники.

– Создание военного учебного центра очень важно, в том числе для правильного воспитания молодых людей, формирования у них общечеловеческих и духовно-нравственных основ жизни, – говорит ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Университет подписал соглашения с военным комиссариатом Омской области, а также общественными организациями, которые занимаются патриотическим и военно-патриотическим воспитанием. Среди них Российский союз ветеранов, Русское географическое общество, Союз ветеранов СВО, ДОСААФ, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

В течение ближайшего года будет разработана организационно-штатная структура военного учебного центра, сформированы его учебные планы, программы подготовки, укомплектована база, проведены ремонтные работы, оборудованы учебные классы.