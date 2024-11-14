Омск-Информ
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·Образование

Для него уже выделен учебный корпус. Студентов будут обучать по программам военной подготовки.

В ОмГУ имени Достоевского создается военный учебный центр. Он станет подразделением вуза и будет вести очное обучение студентов по программам военной подготовки. Для этого университет уже выделил учебный корпус, а также земельный участок для проведения воинских строевых занятий и ангар для размещения техники.

– Создание военного учебного центра очень важно, в том числе для правильного воспитания молодых людей, формирования у них общечеловеческих и духовно-нравственных основ жизни, – говорит ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Университет подписал соглашения с военным комиссариатом Омской области, а также общественными организациями, которые занимаются патриотическим и военно-патриотическим воспитанием. Среди них Российский союз ветеранов, Русское географическое общество, Союз ветеранов СВО, ДОСААФ, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

В течение ближайшего года будет разработана организационно-штатная структура военного учебного центра, сформированы его учебные планы, программы подготовки, укомплектована база, проведены ремонтные работы, оборудованы учебные классы.

·Образование

Для него уже выделен учебный корпус. Студентов будут обучать по программам военной подготовки.

В ОмГУ имени Достоевского создается военный учебный центр. Он станет подразделением вуза и будет вести очное обучение студентов по программам военной подготовки. Для этого университет уже выделил учебный корпус, а также земельный участок для проведения воинских строевых занятий и ангар для размещения техники.

– Создание военного учебного центра очень важно, в том числе для правильного воспитания молодых людей, формирования у них общечеловеческих и духовно-нравственных основ жизни, – говорит ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Университет подписал соглашения с военным комиссариатом Омской области, а также общественными организациями, которые занимаются патриотическим и военно-патриотическим воспитанием. Среди них Российский союз ветеранов, Русское географическое общество, Союз ветеранов СВО, ДОСААФ, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

В течение ближайшего года будет разработана организационно-штатная структура военного учебного центра, сформированы его учебные планы, программы подготовки, укомплектована база, проведены ремонтные работы, оборудованы учебные классы.