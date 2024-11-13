В машине сработала блокировка рулевой колонки, и угонщик не смог ехать дальше.

В Центральном округе Омска произошел угон. Как сообщили в полиции, 50-летняя женщина вечером оставила ВАЗ-21101 на улице Орджоникидзе, а утром не нашла его на прежнем месте.

Утром сотрудники Госавтоинспекции заметили стоящий посреди улицы Интернациональной, неподалеку от кинотеатра «Маяковский», автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водителя нигде не было.

Разбираясь в обстоятельствах происшествия, полицейские выяснили, что рано утром 37-летний мужчина без определенного места жительства увидел машину с открытой задней дверью и решил в ней погреться. Однако ему удалось завести транспортное средство и поехать. Когда при развороте в машине сработала блокировка рулевой колонки, угонщик бросил транспортное средство и сбежал.

Его задержали в заброшенном здании на улице Тарской. За угон ему грозит до 5 лет колонии.