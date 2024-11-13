Артист настолько впечатлился игрой хоккейной команды, что решил дать своему тигренку имя Авангард.

С 26 октября по 1 декабря в Омском цирке впервые проходит новая программа при участии Ярослава Запашного, потомственного артиста старейшей цирковой династии. Запашный, как и многие его заслуженные родственники, занимается дрессировкой тигров.

Недавно он получил из Барнаула двух тигрят и решил назвать одного из них Авангардом – в честь омской хоккейной команды.

– Мы долго выбирали имена, не знали, как их назвать. Приехав в Омск, я посетил матч хоккейного клуба «Авангард». Я пришел к выводу, что хочу назвать своего тигренка в честь этой прекрасной команды. Теперь в нашем коллективе есть и свой Авангард, – рассказал Запашный.

Какое имя дали второму тигренку, не сообщается. Но, скорее всего, оно не связано с хоккеем.