Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт раскрыл концепцию нового учебного заведения.
Экс-министр образования Омской области, первый проректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал «Омск-информу» об открытии школы с обучением на казахском языке. Открытие нового учебного заведения в Омске анонсировал министр иностранных делРФ Сергей Лавров.
Первый заместитель руководителя вуза пояснил, что должно пройти продолжительное время, прежде чем инициатива обрастет конкретикой.
– Это инициатива двух президентов. Подобные школы есть в других республиках стран СНГ. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили саму идею, а МИДы двух наших стран теперь определят форматы, – отметил Кротт. – Понятно, почему выбран Омск, поскольку это приграничный с Казахстаном город. Здесь создается первый казахстанский вуз за рубежом. Мы рады, что такая школа появится в Омске, потому что у нас есть общественно-культурные организации и локации компактного проживания казахов. Подробностей этого проекта пока не знаю. Детали будут идти от министерства иностранных дел РФ.
План создания такой школы сможет появиться только через полгода.
– Подобная идея межнационального сотрудничества обсуждалась несколько лет. У коллег есть идеи в плане расширения методики преподавания казахского языка. Думаю, через полгода уже станет известен итоговый документ, и мы с удовольствием с ним ознакомимся, – сказал Кротт.
По словам первого проректора ОмГПУ, формат преподавания казахского языка на Омской земле предстоит определить министерству просвещения и министерству образования и науки России.
То есть на все процессы по созданию школы, где преподается казахский язык, уйдет порядка года.