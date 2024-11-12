Омск-Информ
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·Образование

Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт раскрыл концепцию нового учебного заведения.

Экс-министр образования Омской области, первый проректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал «Омск-информу» об открытии школы с обучением на казахском языке. Открытие нового учебного заведения в Омске анонсировал министр иностранных делРФ Сергей Лавров.

Первый заместитель руководителя вуза пояснил, что должно пройти продолжительное время, прежде чем инициатива обрастет конкретикой.

– Это инициатива двух президентов. Подобные школы есть в других республиках стран СНГ. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили саму идею, а МИДы двух наших стран теперь определят форматы, – отметил Кротт. – Понятно, почему выбран Омск, поскольку это приграничный с Казахстаном город. Здесь создается первый казахстанский вуз за рубежом. Мы рады, что такая школа появится в Омске, потому что у нас есть общественно-культурные организации и локации компактного проживания казахов. Подробностей этого проекта пока не знаю. Детали будут идти от министерства иностранных дел РФ.

План создания такой школы сможет появиться только через полгода.

– Подобная идея межнационального сотрудничества обсуждалась несколько лет. У коллег есть идеи в плане расширения методики преподавания казахского языка. Думаю, через полгода уже станет известен итоговый документ, и мы с удовольствием с ним ознакомимся, – сказал Кротт.

По словам первого проректора ОмГПУ, формат преподавания казахского языка на Омской земле предстоит определить министерству просвещения и министерству образования и науки России.

То есть на все процессы по созданию школы, где преподается казахский язык, уйдет порядка года.

Елена Яровая
·Образование

Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт раскрыл концепцию нового учебного заведения.

Экс-министр образования Омской области, первый проректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал «Омск-информу» об открытии школы с обучением на казахском языке. Открытие нового учебного заведения в Омске анонсировал министр иностранных делРФ Сергей Лавров.

Первый заместитель руководителя вуза пояснил, что должно пройти продолжительное время, прежде чем инициатива обрастет конкретикой.

– Это инициатива двух президентов. Подобные школы есть в других республиках стран СНГ. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили саму идею, а МИДы двух наших стран теперь определят форматы, – отметил Кротт. – Понятно, почему выбран Омск, поскольку это приграничный с Казахстаном город. Здесь создается первый казахстанский вуз за рубежом. Мы рады, что такая школа появится в Омске, потому что у нас есть общественно-культурные организации и локации компактного проживания казахов. Подробностей этого проекта пока не знаю. Детали будут идти от министерства иностранных дел РФ.

План создания такой школы сможет появиться только через полгода.

– Подобная идея межнационального сотрудничества обсуждалась несколько лет. У коллег есть идеи в плане расширения методики преподавания казахского языка. Думаю, через полгода уже станет известен итоговый документ, и мы с удовольствием с ним ознакомимся, – сказал Кротт.

По словам первого проректора ОмГПУ, формат преподавания казахского языка на Омской земле предстоит определить министерству просвещения и министерству образования и науки России.

То есть на все процессы по созданию школы, где преподается казахский язык, уйдет порядка года.

Елена Яровая