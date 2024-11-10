Омск-Информ
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·Образование

Российские и казахстанские власти обсуждают создание совместных школ. Начать хотят с трех городов.

В Омске может появиться школа с обучением на казахском языке, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. Проект намерены реализовать в трех российских городах.

- Обсуждали создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ с преподаванием казахского языка в некоторых городах РФ – Оренбурге, Омске, Астрахани, – цитирует Лаврова телеканал «Мир 24».

Три региона, в которых планирует открыть школы с преподаванием на казахском языке, являются приграничными, в них проживают большие диаспоры представителей соседнего государства.

·Образование

Российские и казахстанские власти обсуждают создание совместных школ. Начать хотят с трех городов.

В Омске может появиться школа с обучением на казахском языке, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. Проект намерены реализовать в трех российских городах.

- Обсуждали создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ с преподаванием казахского языка в некоторых городах РФ – Оренбурге, Омске, Астрахани, – цитирует Лаврова телеканал «Мир 24».

Три региона, в которых планирует открыть школы с преподаванием на казахском языке, являются приграничными, в них проживают большие диаспоры представителей соседнего государства.