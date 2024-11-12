Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратуре пришлось через суд добиваться для парня компенсации.
Любинский районный суд Омской области обязал «Птицефабрику Любинскую» выплатить 640 тыс. рублей 17-летнему работнику, получившему тяжелые производственные травмы. Суд также обязал предприятие, руководство которого добровольно ничего этого не сделало, занести сведения о работе в трудовую книжку парня и заплатить за него все страховые взносы и налоги.
Иск подала прокуратура. Дело в том, что с июня по октябрь 2023 года парень трудился на фабрике в должности рабочего по сбору яиц. После этого он выполнял функцию помощника слесаря, работая наравне со взрослыми пять дней в неделю с 08:00 до 17:00. Однако вместо трудового договора с ним незаконно заключили договор оказания услуг.
Несчастный случай произошел 26 декабря. Как сообщили в прокуратуре, во время техобслуживания транспортировочной ленты парень получил открытую черепно-мозговую травму, а также ему отрезало руку.
Отметим, что следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновных устанавливают.
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·Происшествия

Прокуратуре пришлось через суд добиваться для парня компенсации.
Любинский районный суд Омской области обязал «Птицефабрику Любинскую» выплатить 640 тыс. рублей 17-летнему работнику, получившему тяжелые производственные травмы. Суд также обязал предприятие, руководство которого добровольно ничего этого не сделало, занести сведения о работе в трудовую книжку парня и заплатить за него все страховые взносы и налоги.
Иск подала прокуратура. Дело в том, что с июня по октябрь 2023 года парень трудился на фабрике в должности рабочего по сбору яиц. После этого он выполнял функцию помощника слесаря, работая наравне со взрослыми пять дней в неделю с 08:00 до 17:00. Однако вместо трудового договора с ним незаконно заключили договор оказания услуг.
Несчастный случай произошел 26 декабря. Как сообщили в прокуратуре, во время техобслуживания транспортировочной ленты парень получил открытую черепно-мозговую травму, а также ему отрезало руку.
Отметим, что следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновных устанавливают.
3240