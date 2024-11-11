Хоккеист ушел из омской команды 1 ноября, а сегодня стало известно, что он играет за другой клуб.

Нападающий Линден Вей заключил контракт с клубом из Швейцарии, сообщает «Чемпионат». Теперь хоккеист будет играть за команду «Фрибур-Готтерон», которая выступает в Швейцарской национальной лиге.

10 дней назад Вей покинул омский «Авангард». По словам агента игрока, тот ушел из клуба из-за состояния здоровья одного из членов семьи. Права на хоккеиста в КХЛ остались у «Авангарда». Отметим, что главный тренер «ястребов» Сергей Звягин говорил, что надеется на возвращение игрока в команду.