Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер надеется, что Линден Вей вернется обратно в команду.

Сегодня, 5 ноября, омский «Авангард» на выезде в Хабаровске обыграл «Амур». Игра завершилась со счетом 2:1. После матча главный тренер омского клуба Сергей Звягин рассказал, планирует ли «Авангард» усиливаться после потери нападающего Линдена Вея, сообщает «Чемпионат».

– Конечно, хочется надеяться, что Линден вернется. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что все в порядке в семье, – сказал главный тренер омского клуба.

Звягин добавил, что сейчас менеджеры клуба ведут работу по возможному усилению, но сейчас это тот состав, который у «Авангарда» есть.

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·Спорт

Главный тренер надеется, что Линден Вей вернется обратно в команду.

Сегодня, 5 ноября, омский «Авангард» на выезде в Хабаровске обыграл «Амур». Игра завершилась со счетом 2:1. После матча главный тренер омского клуба Сергей Звягин рассказал, планирует ли «Авангард» усиливаться после потери нападающего Линдена Вея, сообщает «Чемпионат».

– Конечно, хочется надеяться, что Линден вернется. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что все в порядке в семье, – сказал главный тренер омского клуба.

Звягин добавил, что сейчас менеджеры клуба ведут работу по возможному усилению, но сейчас это тот состав, который у «Авангарда» есть.

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