Омск-Информ
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·Общество

Регион получил крупную сумму денег из федерального бюджета.

Сегодня, 11 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что Омская область получила более 12 млрд рублей из федерального бюджета на развитие медицины в регионе. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Этот нацпроект действует уже 6 лет. За это время получилось провести капремонт более 200 поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Сейчас благодаря нацпроекту строят поликлинику в микрорайоне Восточный. Планируется, что в 2025 году Омская область примет участие в новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».

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·Общество

Регион получил крупную сумму денег из федерального бюджета.

Сегодня, 11 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что Омская область получила более 12 млрд рублей из федерального бюджета на развитие медицины в регионе. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Этот нацпроект действует уже 6 лет. За это время получилось провести капремонт более 200 поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Сейчас благодаря нацпроекту строят поликлинику в микрорайоне Восточный. Планируется, что в 2025 году Омская область примет участие в новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».

1456