Губернатор Хоценко формирует медицинский кластер помощи ветеранам боевых действий

фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области, без автора

В Омской области взят курс на модернизацию здравоохранения, за период работы Виталия Хоценко во главе региона почти вдвое удалось сократить износ учреждений здравоохранения – с 40 до 20 %.

За это время капитально отремонтированы 262 медицинских учреждения, построены и вводятся в эксплуатацию новые объекты, включая поликлинику в поселке Восточном. Продолжается строительство детского инфекционного стационара. Смонтированы 69 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, в том числе взамен разрушенных паводком в Усть-Ишимском районе.

По инициативе губернатора Виталия Хоценко формируется медицинский кластер помощи ветеранам боевых действий, такой комплексный подход уже улучшил качество медицинской помощи и усилил поддержку участников СВО. Уже модернизирован госпиталь для ветеранов войн, в этом году будет обновлена его поликлиника. В Омске открыт филиал ЦИТО для решения вопросов протезирования. Ведется строительство нового операционного корпуса КМХЦ, который будет сдан в эксплуатацию в текущем году.

Как подчеркивает Виталий Хоценко, система поддержки участников специальной военной операции и их семей должна быть всесторонней, в Омской области она носит приоритетный характер. Сегодня в области действует более 40 мер поддержки – от социальных выплат до программ переобучения и трудоустройства.