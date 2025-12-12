Ремонты, централизация и цифровизация: что произошло в 2025 году в омском здравоохранении

Уходящий год был продуктивным для системы здравоохранения региона, несмотря на то что государственная медицина всей страны переживала переходный период.

Фото: Татьяна Рейн

В 2025 году у государственной медицины всей страны был переходный период. Как известно, здравоохранение, как и другие бюджетные сферы, планирует деятельность большими периодами и программами, ориентируясь в первую очередь на национальные проекты. В уходящем году часть федеральных и региональных программ по развитию здравоохранения, входящих в первый цикл национальных проектов 2019–2024 годов, продолжилась. Одновременно началась понемногу реализация части программ, которые входят в новый цикл национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Фото: Татьяна Рейн

По завершившемуся нацпроекту «Здравоохранение» большое внимание в регионе уделили развитию первичного звена:

в начале 2025 года построена и введена в эксплуатацию поликлиника в пос. Восточный;

переведены на новые площади 136 ФАПов и врачебных амбулаторий;

проведен капитальный ремонт 266 объектов здравоохранения в городе и на селе (как взрослые, так и детские поликлиники, ФАПы, амбулатории);

проведено оснащение учреждений здравоохранения 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе рентгеновскими аппаратами, маммографами, флюорографами, магнитно-резонансными томографами;

приобретено 23 передвижных медицинских комплекса, 297 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации для центральных районных больниц.

Было закуплено более 900 единиц медоборудования, в том числе ангиографические установки, томографы, ультразвуковые аппараты, оборудование для медицинской реабилитации.

Фото: Татьяна Рейн

Можно подвести итоги огромного проекта: развернута сеть центров амбулаторной онкологической помощи, один из них был открыт в 2025 году. Это 6 ЦАОП на базе крупных многопрофильных стационаров Омска и в Тарской центральной районной больнице. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Фото: Татьяна Рейн

– В этом году мы возводим еще 14 модульных ФАПов и одну модульную врачебную амбулаторию, большинство из них уже работают. На 2025 год был запланирован ремонт 118 объектов здравоохранения. Так много за один год мы раньше не ремонтировали. Все будут сданы до конца 2025 года, – сообщил первый заместитель министра здравоохранения Омкой области Андрей Сухарев.

Кроме того, благодаря поддержке Правительства РФ восстанавливается разрушенная паводком инфраструктура здравоохранения в Усть-Ишимском районе. Работы по возведению трех новых модульных ФАПов в селах Слободчики, Большая Тебендя и Эбаргуль уже на завершающей стадии. Объекты будут оснащены медицинским оборудованием также за счет средств федерального бюджета.

Фото: Татьяна Рейн

В этом году для 5 учреждений здравоохранения поставлено тяжелое медицинское оборудование: это 3 маммографа (ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова, ГКБ № 11, Усть-Ишимская ЦРБ) и 2 флюорографа (городская поликлиника № 13, Горьковская ЦРБ). Для центральных районных больниц в этом году закуплено еще 9 автомобилей для доставки медицинских работников до места жительства пациентов.

Большой объем работ выполнен по цифровизации здравоохранения, создан единый цифровой контур системы, обновлена техника и системы информационной безопасности.

Перешли на «цифру» рабочие процессы в поликлиниках и стационарах; лабораторная информационная система; льготное лекарственное обеспечение; центральный архив медицинских изображений и управление потоками пациентов (запись на прием к врачу и направление на госпитализацию).

Фото: Сергей Мельников

Полностью в сферу электронного документооборота перешли направления на медико-социальную экспертизу; листки нетрудоспособности; родовые сертификаты; медицинские свидетельства о рождении. Сейчас 67 % омичей используют электронные медицинские документы.

– В этом году мы смогли централизовать диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Это позволяет оперативно оценивать обстановку сразу во всем регионе, успешнее маршрутизировать сложные случаи, перекрывать в случае необходимости каретами скорой помощи одного района вызовы с другого, – отметил Сухарев.

Фото: Татьяна Рейн

Также в 2025 году омский минздрав много ресурсов вложил в улучшение ситуации с медицинской реабилитацией: проведено оснащение 4 учреждений здравоохранения 312 единицами медицинского оборудования. Это отделения реабилитации БСМП № 1, БСМП № 2, КМСЧ № 9 и Областная клиническая больница. Два отделения – в БСМП № 1 и БСМП № 2 – осенью открылись после большого ремонта и модернизации. Суммарно в новых комфортных условиях в них будут получать помощь почти 800 омичей. В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» оснастили медицинским оборудованием 3 центра здоровья.

Фото: Татьяна Рейн

– Стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы медицинская помощь соответствовала потребностям омичей и передовым достижениям медицинской науки, помогала сохранять наше население, укрепляла здоровье и повышала в итоге благополучие людей, – подытожил результаты годовой работы Андрей Сухарев.

Заметно усилилась медицинская помощь ветеранам боевых действий. В частности, в этом году завершена модернизация Госпиталя для ветеранов войн: для этого реконструировали 5-этажное здание на ул. Рождественского, дооснастили его современным медицинским оборудованием, в том числе МРТ, КТ-аппаратами, рентгеновским комплексом. Строительные работы выполнялись за счет областного бюджета, оснащение медицинским оборудованием – за счет федеральной субсидии.

Фото: Татьяна Рейн

В 2025 году начато строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра – как еще одного из важных элементов медико-социального кластера поддержки ветеранов боевых действий.