Разобраться в траектории поступления 2025 года и определиться с направлением обучения в вузе могут все желающие в ближайшее воскресенье.
В самом центре города – в главном корпусе ОмГУ – представители всех факультетов и образовательных программ вуза совместно со студентами-волонтерами помогут абитуриентам больше узнать об университете, разобраться в траектории поступления 2025 года и определиться с направлением обучения.
Гостей ждет:
- знакомство с преподавателями и студентами;
- знакомство с процедурой поступления и получения дополнительных баллов;
- презентация новых образовательных программ.
Уточним, что ОмГУ провел реинжиниринг образовательных программ. В 2025 году первокурсники начнут обучение по модернизированным образовательным программам. Некоторые профили – совершенно новые. Среди них:
- природопользование и экологическая экспертиза,
- когнитивные системы связи и искусственный интеллект,
- химия новых материалов и лекарственных препаратов,
- компьютерный дизайн и цифровые стартапы,
- политический консалтинг и PR,
- маркетинг и рыночная аналитика,
- культурологическая экспертиза и креативные технологии,
- управление в креативных индустриях.
Профориентационная лаборатория «Диалог» развеет все сомнения абитуриентов и в формате экспресс-диагностики поможет подобрать карьерный трек для каждого.
Для участия в мероприятии необходима регистрация: https://vk.com/app6013442_-195633443?form_id=13#form_id=13
Не упускайте шанс побывать в университете, узнать все о поступлении и на один день окунуться в атмосферу студенческой жизни! До встречи в ОмГУ!
Приходите в воскресенье, 17 ноября, в 12 часов в главный корпус ОмГУ на ул. Фрунзе 6.