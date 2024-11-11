Разобраться в траектории поступления 2025 года и определиться с направлением обучения в вузе могут все желающие в ближайшее воскресенье.

В самом центре города – в главном корпусе ОмГУ – представители всех факультетов и образовательных программ вуза совместно со студентами-волонтерами помогут абитуриентам больше узнать об университете, разобраться в траектории поступления 2025 года и определиться с направлением обучения.

Гостей ждет:

знакомство с преподавателями и студентами;

знакомство с процедурой поступления и получения дополнительных баллов;

презентация новых образовательных программ.

Уточним, что ОмГУ провел реинжиниринг образовательных программ. В 2025 году первокурсники начнут обучение по модернизированным образовательным программам. Некоторые профили – совершенно новые. Среди них:

природопользование и экологическая экспертиза,

когнитивные системы связи и искусственный интеллект,

химия новых материалов и лекарственных препаратов,

компьютерный дизайн и цифровые стартапы,

политический консалтинг и PR,

маркетинг и рыночная аналитика,

культурологическая экспертиза и креативные технологии,

управление в креативных индустриях.

Профориентационная лаборатория «Диалог» развеет все сомнения абитуриентов и в формате экспресс-диагностики поможет подобрать карьерный трек для каждого.

Для участия в мероприятии необходима регистрация: https://vk.com/app6013442_-195633443?form_id=13#form_id=13

Не упускайте шанс побывать в университете, узнать все о поступлении и на один день окунуться в атмосферу студенческой жизни! До встречи в ОмГУ!

Приходите в воскресенье, 17 ноября, в 12 часов в главный корпус ОмГУ на ул. Фрунзе 6.