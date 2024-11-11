Это уже третья авария за два месяца.

Жители дома № 5 на улице Комсомольский городок в Омске пожаловались на коммунальную аварию. С пятницы двор кирпичной пятиэтажки заливает кипятком.

– Неделю назад здесь все разрыли, устраняли последствия аварии. Почти на том же месте снова бьет горячий ключ, – рассказывает местная жительница.

Еще одна авария, по словам женщины, произошла здесь в октябре. Неподалеку от мест, где трубу прорвало во второй и третий раз. Жильцы боятся за фундамент дома и переживают, что аварийная служба снова отключит им отопление.

В администрации города сообщили, что ремонт планируется на этой неделе. Отчитаться о работе чиновники пообещали 20 ноября.