Если вовремя не купировать симптомы гипогликемии, велика вероятность впасть в кому и умереть. Спасти человека может карамелька или кусочек хлеба.

Врач-эндокринолог, специалист БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Роман Лысак рассказал, как помочь при снижении глюкозы в крови.

В зоне риска – больные диабетом

Состояние организма, при котором сахар крови снижается ниже 3,3 ммоль/л, называется гипогликемией. Возникает она у людей с сахарным диабетом как первого, так и второго типа.

– Если в вашем окружении есть люди с сахарным диабетом, для предотвращения развития гипогликемии важно знать, какие причины могут привести к ее развитию, как быстро купировать, если вдруг она появилась. Ведь если вовремя не купировать симптомы гипогликемии, человек может впасть в гипогликемическую кому и умереть, – предупреждает Роман Лысак.

Причинами гипогликемии бывают такие факторы, как передозировка введенного инсулина, передозировка сахароснижающих препаратов, пропуск приема пищи или недостаточное количество пищи после инъекции инсулина, голодание, употребление алкоголя. Также причинами развития симптомов гипогликемии у больных сахарным диабетом могут быть интенсивные физические нагрузки, инфекции желудочно-кишечного тракта.

При появлении гипогликемии человек испытывает такие симптомы, как головокружение, слабость, потемнение в глазах, дрожь в теле, появляется тремор рук, учащается сердцебиение, обостряется чувство голода. Человек бледнеет, а его тело покрывается потом.

В этот период симптомы гипогликемии можно легко купировать – достаточно дать съесть человеку что-то сладкое, например карамельку, леденец, пару кусочков хлеба, либо дать выпить ему стакан фруктового сока или газировку. Как правило, после этого человеку сразу становится легче. Нельзя давать вафли, шоколад, мороженое, так как содержащиеся в их составе жиры могут замедлять всасывание углеводов в организме и тем самым препятствовать повышению уровня сахара в крови.

Если вовремя не оказать помощь, то симптомы усугубляются, человек становится раздражительным, у него нарушается координация движений, речь, появляются судороги, человек теряет сознание. В этом случае человеку требуется помощь медицинских работников, поэтому необходимо сразу вызвать бригаду скорой помощи. Как правило, при внутривенном введении 40 % раствора глюкозы, человек сразу же приходит в сознание. Человеку, потерявшему сознание, ни в коем случае нельзя вкладывать в рот карамельки или кусочки хлеба.

Головокружение и дрожь в теле

Не всегда гипогликемия может быть у больных сахарным диабетом, иногда симптомы гипогликемии могут ощущать люди, не болеющие сахарным диабетом. Это так называемая физиологическая гипогликемия – например, при голодании некоторые люди могут ощущать легкое головокружение или дрожь в теле. Эти признаки быстро уходят, когда человек съедает что-нибудь сладкое. Если же признаки гипогликемии становятся частыми, более выраженными или не проходят после приема пищи, то это может свидетельствовать о наличии признаков гиперсекреции инсулина, в этом случае необходимо обратиться к врачу для обследования.

– Вокруг нас есть много людей, страдающих сахарным диабетом, и люди, болеющие им длительное время, знают симптомы гипогликемии и могут сами вовремя предотвратить их развитие, но бывают моменты, когда у человека не оказалось с собой конфеты или симптомы гипогликемии начали развиваться очень быстро, и это привело к потере сознания. Вовремя оказанная вами помощь может спасти чью-то жизнь. Поэтому будьте внимательны к окружающим вас людям, – призывает Роман Лысак.

Эффективным методом выявления изменения скрытых патологий, связанных с изменением уровня глюкозы в крови, является прохождение ежегодных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.